Семин подвел итоги третьего сбора "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин подвел итоги третьего сбора "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги третьего сбора команды после победного матча с "Чайкой" (3:1).

29 февраля "железнодорожники" встретятся с "Зенитом" в матче 20-го тупа РПЛ.

"Из положительных моментов - восстанавливается Алексей Миранчук. Этот сбор мы завершили без травм. На протяжении 60 минут до замен в сегодняшнем матче выглядели неплохо. Кондиции хорошие. Осталось провести в Испании еще четыре тренировочных дня, после чего вылетаем в Москву. Готовы ли мы к "Зениту", покажет игра. Чемпионат начинается 29 числа, значит, должны быть готовы. Нападающий? Я верю в своих ребят. Мы объединимся и будем двигаться вперед", - сказал Семин.

Не пропустите: "Локомотив" обыграл "Чайку" в контрольном матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов