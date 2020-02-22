Семин подвел итоги третьего сбора "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги третьего сбора команды после победного матча с "Чайкой" (3:1).

29 февраля "железнодорожники" встретятся с "Зенитом" в матче 20-го тупа РПЛ.

"Из положительных моментов - восстанавливается Алексей Миранчук. Этот сбор мы завершили без травм. На протяжении 60 минут до замен в сегодняшнем матче выглядели неплохо. Кондиции хорошие. Осталось провести в Испании еще четыре тренировочных дня, после чего вылетаем в Москву. Готовы ли мы к "Зениту", покажет игра. Чемпионат начинается 29 числа, значит, должны быть готовы. Нападающий? Я верю в своих ребят. Мы объединимся и будем двигаться вперед", - сказал Семин.

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