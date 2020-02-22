Семин подвел итоги третьего сбора "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги третьего сбора команды после победного матча с "Чайкой" (3:1).
29 февраля "железнодорожники" встретятся с "Зенитом" в матче 20-го тупа РПЛ.
"Из положительных моментов - восстанавливается Алексей Миранчук. Этот сбор мы завершили без травм. На протяжении 60 минут до замен в сегодняшнем матче выглядели неплохо. Кондиции хорошие. Осталось провести в Испании еще четыре тренировочных дня, после чего вылетаем в Москву. Готовы ли мы к "Зениту", покажет игра. Чемпионат начинается 29 числа, значит, должны быть готовы. Нападающий? Я верю в своих ребят. Мы объединимся и будем двигаться вперед", - сказал Семин.
Не пропустите: "Локомотив" обыграл "Чайку" в контрольном матче| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Монако" и "Дижон" сыграли вничью, "Лилль" обыграл "Тулузу" и другие итоги матчей Лиги 1
-
Сарри назвал главную цель "Ювентуса"
-
Семин подвел итоги третьего сбора "Локомотива"
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Валенсию" в Примере
-
Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака"
-
"Лейпциг" на выезде обыграл "Шальке" в Бундеслиге
-
Тарасов высказался о своей травме
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии
-
"Нант" обыграл "Марсель" в гостевом матче Лиги 1
-
1
Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ
-
Конте высказался о предстоящем матче с "Сампдорией"
-
"Локомотив" обыграл "Чайку" в контрольном матче
-
3
Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд
-
"Бернли" разгромил "Борнмут", "Саутгемптон" был сильнее "Астон Виллы" и другие итоги матчей АПЛ
-
Сергей Семак: "Забитые мячи придут"
-
5
"Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю Примеры
-
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче
-
ЦСКА в контрольном матче крупно обыграл "Уфу"
-
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги
-
7
Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15