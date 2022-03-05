Сёмин подвёл итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России
Фото твиттер FCLMNEWS
Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин поделился мыслями о результатах жеребьёвки четвертьфинальной стадии Кубка России.
"Жребий всегда бывает неожиданным. О фаворитах сейчас говорить сложно. Кубок тем и хорош, что иногда явные фавориты не доходят до финала. Что касается матча ЦСКА – "Спартак", то пара очень сильная, предсказать победителя сложно", - сказал Сёмин.
Напомним, что матчи 1/4 финала турнира пройдут с 19 по 21 апреля.
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