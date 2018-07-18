Семин подвел краткие итоги ЧМ-2018

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Семин подвел краткие итоги ЧМ-2018Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел краткие итоги Чемпионата Мира 2018-го года.

"Чемпионат Мира по футболу в России закончился, и я хочу сказать спасибо всем игрокам и тренерам команд за подготовку! Спасибо всем организаторам, которые сделали этот праздник возможным. Весь мир увидел Россию. А победила команда, в которой звезды подчинили свои интересы командным действиям!", - написал наставник "железнодорожников" в своем инстаграме.

Напомним, сборная Франции спела песню о Канте. | soccernews.ru

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