Сёмин похвалил Миранчука за игру в составе "Аталанты"

Теги аталантаюрий семиналексей миранчук

Сёмин похвалил Миранчука за игру в составе "Аталанты"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин оценил выступления своего экс-подопечного Алексея Миранчука за "Аталанту".

Напомним, что в среду российский хавбек принёс своим голом победу команде в кубковом матче с "Лацио" (3:2).

"Он молодец. Дал ещё основание тренеру для того, чтобы играть в стартовом составе. Молодец, борется за своё будущее! Мне кажется, что у него хорошо получается. Я не знаю, что считают люди, но у него большая конкуренция. На сегодняшний момент он её выдерживает", - считает Сёмин.

Миранчук присоединился к "Аталанте" в сентябре, с тех пор он сыграл 14 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: "Аталанта" опубликовала командное фото с Миранчуком после выхода в полуфинал Кубка Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин выбрал игровой номер в "Фиорентине"

Кокорин выбрал игровой номер в "Фиорентине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов