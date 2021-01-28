Сёмин похвалил Миранчука за игру в составе "Аталанты"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин оценил выступления своего экс-подопечного Алексея Миранчука за "Аталанту".

Напомним, что в среду российский хавбек принёс своим голом победу команде в кубковом матче с "Лацио" (3:2).

"Он молодец. Дал ещё основание тренеру для того, чтобы играть в стартовом составе. Молодец, борется за своё будущее! Мне кажется, что у него хорошо получается. Я не знаю, что считают люди, но у него большая конкуренция. На сегодняшний момент он её выдерживает", - считает Сёмин.

Миранчук присоединился к "Аталанте" в сентябре, с тех пор он сыграл 14 матчей и забил 4 гола.

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