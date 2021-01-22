Сёмин показал, как играет в футбол со своим внуком
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин опубликовал в инстаграме видео со своим внуком.
73-летний специалист играет с мальчиком в футбол на качественном зелёном газоне, что свидетельствует о их нахождении за границей.
Внука Сёмина зовут Павел. Он родился в 2013 году.
Тренер остаётся без работы с прошлой весны, когда совет директоров "Локомотива" решил не продлевать с ним контракт.
Не пропустите: Вадим Евсеев показал фото в свитере, сравнив себя с Юрием Семиным. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Уткин высказался о трансфере Кокорина в "Фиорентину"
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду голкипера сборной Австралии
-
Назван лучший игрок Серии А в декабре
-
"Спартак" обвинили в организации договорного матча в 1998 году
-
Зидан заболел коронавирусом
-
Быстров прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
-
Хавбек "Реала" Эдегор выбрал клуб для аренды
-
"Валенсия" выдала худший первый круг в Примере за последние 38 лет
-
Сёмин показал, как играет в футбол со своим внуком
-
В "Баварии" подтвердили интерес к Упамекано
-
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Италии
-
Голкипер "Корнельи" стал автором уникального достижения в матче с "Барселоной"
-
ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни
-
Каррера назвал оптимальную позицию для Кокорина в "Фиорентине"
-
В "Тамбове" опровергли снятие с РПЛ
-
Жиго назвал аналоги "Спартака" и "Зенита" во Франции
-
"Ливерпуль" выдал худший первый круг АПЛ за последние пять лет
-
На Алехандро Гомеса появился претендент из Испании
-
Агент Педру Феррейры прокомментировал слухи об интересе ЦСКА
-
В Примере впервые с 2011 года забил вратарь