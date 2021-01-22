Сёмин показал, как играет в футбол со своим внуком

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин опубликовал в инстаграме видео со своим внуком.

73-летний специалист играет с мальчиком в футбол на качественном зелёном газоне, что свидетельствует о их нахождении за границей.

Внука Сёмина зовут Павел. Он родился в 2013 году.

Тренер остаётся без работы с прошлой весны, когда совет директоров "Локомотива" решил не продлевать с ним контракт.

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