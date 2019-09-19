Семин получил оценку выше Зидана за 1-й тур ЛЧ
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин получил оценку "семь" от издания L'Equipe за 1-й тур Лиги чемпионов, в котором его команда добилась победы над леверкузенским "Байером" (2:1).
Выше Семина была оценена только работа наставника ПСЖ Томаса Тухеля, получившего восемь баллов. Парижский клуб разгромил "Реал" со счетом 3:0. Оценок по шесть баллов удостоены тренеры "Атлетико" Диего Симеоне и "Ювентуса" Маурицио Сарри, чьи команды сыграли вничью - 2:2.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан получил оценку "четыре". Столько же выставили наставнику "Байера" Петеру Бошу.
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