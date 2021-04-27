Сёмин порассуждал о будущем Головина в "Монако"

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о том, стоит ли полузащитнику Александру Головину оставаться в "Монако".

"В этом вопросе две позиции – финансовая и спортивная. С точки зрения второй, он стабильно играет в "Монако". От добра добра не ищут. К нему там хорошо относятся. "Монако" - это не аутсайдер, а один из лидеров французского чемпионата. И с этой позиции я не вижу смысла делать перемены. Но есть же ещё финансовая ситуация – если будет какое-то более выгодное предложение, то может и сменить обстановку. Ему нужно выбрать что-то одно. Головин умный парень. Уверен, что он разберётся и сделает правильный выбор", - сказал Сёмин.

Контракт Головина с монегасками рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне российский хавбек сыграл за "Монако" 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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