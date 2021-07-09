Сёмин порассуждал о геях в футболе

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Сёмин порассуждал о геях в футболе

Фото сайт "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин не видит проблемы в том, что среди профессиональных футболистов есть представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Самая главная проблема, если игрок плохой. Если хороший, пусть будет чёрный, белый, ориентации разной. Самое главное, чтобы он хорошо играл в футбол - это основной принцип для меня", - сказал Сёмин.

Также легендарный тренер заверил, что спокойно отнёсся бы к игроку с накрашенными ногтями на тренировке своей команды.

Не пропустите: Сёмин ответил на слухи об алкогольной зависимости. | http://soccernews.ru
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