Сёмин порассуждал о провале Суперлиги Европы
Фото сайт "Локомотива"
Известный российский тренер Юрий Сёмин объяснил, почему проект Суперлиги Европы так быстро остановился.
"Сенсационное событие произошло на этой неделе - попытка создания в европейском футболе Суперлиги! Президенты топ-клубов без согласия УЕФА и ФИФА приняли решение проводить свой турнир. Почему такая негативная реакция всего футбольного сообщества? Понятно - большие деньги. Американские банки. Эта лига очень похожа на закрытые лиги США: НХЛ, НБА, американский футбол.
У европейского футбола свои давние традиции, и, на мой взгляд, самые справедливые, потому что спортивная составляющая стоит на первом месте. Не были учтены мнения болельщиков, которым принадлежит футбол более 100 лет, и негативная реакция тренеров и игроков. В этом случае никакие деньги не работают", - написал Сёмин в своём инстаграме.
Участниками нового турнира были названы 12 команд из Англии, Испании и Италии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". В течение двух суток большинство клубов Суперлиги вышли из числа её основателей.
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