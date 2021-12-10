Сёмин порассуждал о возможном уходе Витории из "Спартака"

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Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин не понимает разговоров о скорой отставке Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".

"Покинет ли Витория "Спартак"? Это не ко мне вопрос. Зачем увольнять тренера, который вышел в плей-офф [Лиги Европы] с первого места?" - сказал Сёмин.

Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив двухлетний контракт. В РПЛ команда идёт на 9-й строчке, зато в ЛЕ вышла из группы с первого места.

Ожидается, что на следующей неделе "красно-белые" отправят в отставку португальца и назначат вместо него Паоло Ваноли.

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