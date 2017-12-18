Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин посетил матч будущего соперника по Лиге Европы - французской "Ниццы".

70-летний специалист присутствовал на игре 18-го тура Лиги 1 между "орлятами" и "Бордо", которая завершилась победой первых со счётом 1:0.

Стоит отметить, что Сёмин смотрел матч в компании известного футбольного агента Дмитрия Селюка.

Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы - команды сразятся 15 и 22 февраля. | http://soccernews.ru