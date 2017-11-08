Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин посетил расположение сборной Аргентины, которая в столице России готовится к товарищескому матчу против будущих хозяев Чемпионата Мира.

Так, по информации Известий, сегодня днем наставник "железнодорожников" побывал в гостинице, где расположились "бело-голубые". При этом Семин поднялся непосредственно на тот же этаж, где поселились аргентинцы.

Напомним, Месси высказался о словах Дибалы про то, что тому сложно с ним играть. | soccernews.ru