Семин посетил расположение сборной Аргентины

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Семин посетил расположение сборной АргентиныГлавный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин посетил расположение сборной Аргентины, которая в столице России готовится к товарищескому матчу против будущих хозяев Чемпионата Мира.

Так, по информации Известий, сегодня днем наставник "железнодорожников" побывал в гостинице, где расположились "бело-голубые". При этом Семин поднялся непосредственно на тот же этаж, где поселились аргентинцы.

Напомним, Месси высказался о словах Дибалы про то, что тому сложно с ним играть. | soccernews.ru

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