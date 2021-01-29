Сёмин посетил тренировочный сбор "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин побывал на сборе команды в Испании.

Впрочем, его присутствие в Марбелье вряд ли обусловлено возможным возвращением к работе в структуре "железнодорожников".

Как сообщает "Чемпионат", у 73-летнего специалиста есть дача в испанском курортном городе, и он, находясь там, просто решил посетить тренировку бывшей команды.

Напомним, что Сёмин покинул "Локо" в мае прошлого года в связи с истечением срока контракта.

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