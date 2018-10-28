Семин: "После поражения от "Порту" атмосфера в команде была не лучшей, но футболисты - молодцы"
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал разгромную победу своей команды над красноярским "Енисеем".
"Когда забиваешь все свои моменты, есть победа. Если - нет, то - нет. "Енисей" не забил, мы забили - вот и весь футбол. В матче с "Порту" не реализовали два момента и проиграли. Сегодня реализация была хорошей.
Нужно отметить бойцовские качества, хотя после поражения от "Порту" атмосфера в команде была не лучшей. Футболисты - молодцы. Самоотдача и энтузиазм мне понравились. "Енисей" много атаковал, а мы сражались в обороне. Кверквелия не ушел с поля даже с разбитой головой", - цитирует наставника "железнодорожников" официальный сайт его клуба.
Напомним, "Локомотив" обыграл "Енисей" со счетом 3:0. | soccernews.ru
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