Сёмин: "Последние семь минут "Урал" оказывал довольно сильное давление"

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Сёмин: "Последние семь минут "Урал" оказывал довольно сильное давление"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин подвёл итоги матча восьмого тура чемпионата России против "Урала".

"Матч был интересный - обе команды были играющие. Победить было непросто, но моментов у нас было больше, в атакующих действиях наши игроки проявили себя хорошо. А концовку забрал "Урал". Последние семь минут они оказывали довольно сильное давление" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" – "Урал". | http://soccernews.ru

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