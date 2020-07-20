Семин поздравил игроков "Локомотива" с выходом в групповой этап Лиги Чемпионов

Теги локомотив москваюрий семин

Семин поздравил игроков "Локомотива" с выходом в групповой этап Лиги Чемпионов

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил игроков московского клуба с выходом в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Поздравляю игроков и болельщиков "Локо" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14 летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!" - написал Семин в соцсети.

По итогам текущего сезона "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

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