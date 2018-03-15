Семин: "Поздравляю "Атлетико", это мастер-класс для "Локомотива"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил игру своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" (1:5).

"С нашей стороны сегодня была полная авантюра. С "Атлетико" в такой футбол играть нельзя. Но если говорить реально, с "Атлетико" и отыграть три мяча нереально – при Симеоне команда вообще очень редко пропускала. Мы правильнее играли в Мадриде, чем здесь. Для болельщиков, возможно, сегодня было интереснее – мы создавали моменты, неплохо комбинировали. Но для "Атлетико" это было плюсом. Свободные зоны, которые образовывались при нашей атаке, они хорошо реализовывали. Я поздравляю "Атлетико", это мастер-класс для нас. Сегодня сказал игрокам, что они играли так, как не надо делать с такими командами, как "Атлетико".

"Атлетико" несерьезно не относится ни к одной игре, вижу это на протяжении всего времени, пока работает Симеоне. Каждый матч для них – самый важный, думаю, это их принцип. Если смотреть реально, мы не могли пройти "Атлетико" изначально. Перед сегодняшним матчем "Атлетико" получил три выходных, а мы – два. Матч с "Уралом" специально перенесли, чтобы играть именно с "Уралом" через три дня на четвертый. Возможно, если бы игроки сегодня были в лучшем физическом состоянии, мы могли сыграть лучше. Тем более при такой поддержке болельщиков, которые гнали нас вперёд.

У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы участвовать в одном турнире и довести его, на мой взгляд, до логического конца. Тем более сегодняшний матч и игра в Мадриде – хороший удар по самолюбию, позволяющий посмотреть на себя по-другому. Хотя к игрокам претензий нет, они молодцы. Но напротив была команда сильнее. Конфликт с Ари? Конфликтов нет. На вопросы, кто играл, кто попал в заявку, кто не попал, отвечу простыми словами – всегда играет тот, кто лучше.

"Атлетико" выиграет Лигу Европы. У остальных даже нет шансов", – приводят слова Семина российские СМИ.

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