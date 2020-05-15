Сёмин пожелал "Локомотиву" сохранить второе место в РПЛ

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин выразил надежду, что "железнодорожники" до окончания чемпионата не упустят вторую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что команду к возобновления сезона будет готовить уже Марко Николич, который накануне сменил 73-летнего специалиста на посту.

"Конечно, хорошо, что сезон будет доигран. Значит, ситуация с коронавирусом​ улучшается. Спортивный принцип сохранится, будут распределены все места. Да, матчи пройдут без зрителей, но наши люди соскучились по футболу и смогут следить за играми по телевизору. Думаю, те футболисты, которые себя не запускали во время карантина, будут лучше готовы.

"Локомотив" как есть на втором месте, так и хотелось бы, чтобы он там остался. Это идеальная позиция в данном случае. В целом мы внутри команды такую задачу и ставили. Догнать "Зенит"? Отрыв чересчур большой. Плюс, надо признать, что "Зенит" очень сильная команда", - сказал Сёмин.

"Локомотив" отстаёт от "Зенита" на 9 очков. В РПЛ осталось провести восемь туров.

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