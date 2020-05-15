Сёмин пожелал "Локомотиву" сохранить второе место в РПЛ
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин выразил надежду, что "железнодорожники" до окончания чемпионата не упустят вторую строчку в турнирной таблице.
Напомним, что команду к возобновления сезона будет готовить уже Марко Николич, который накануне сменил 73-летнего специалиста на посту.
"Конечно, хорошо, что сезон будет доигран. Значит, ситуация с коронавирусом улучшается. Спортивный принцип сохранится, будут распределены все места. Да, матчи пройдут без зрителей, но наши люди соскучились по футболу и смогут следить за играми по телевизору. Думаю, те футболисты, которые себя не запускали во время карантина, будут лучше готовы.
"Локомотив" как есть на втором месте, так и хотелось бы, чтобы он там остался. Это идеальная позиция в данном случае. В целом мы внутри команды такую задачу и ставили. Догнать "Зенит"? Отрыв чересчур большой. Плюс, надо признать, что "Зенит" очень сильная команда", - сказал Сёмин.
"Локомотив" отстаёт от "Зенита" на 9 очков. В РПЛ осталось провести восемь туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20