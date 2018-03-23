Семин предложил изменить календарь РФПЛ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о календаре весенней части чемпионата России.

По словам наставника, часть матчей этой поры года нужно проводить в южных регионах.

"Есть великолепный стадион в Сочи, два стадиона в Краснодаре. Есть регионы, где можно играть нормально, а не летать в Хабаровск и играть при -20", - сказал он.

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