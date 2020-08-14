Сёмин предложил свой рецепт решения проблемы судейства в РПЛ

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Сёмин предложил свой рецепт решения проблемы судейства в РПЛ

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о том, как можно улучшить ситуацию с судейством в российском футболе.

"Выход из ситуации есть, и довольно простой. Когда тренеры проигрывают, их безжалостно увольняют. Когда судьи ошибаются, их отстраняют на одну-две игры. Любому судейскому решению можно найти множество оправданий, но налицо неравное распределение ответственности. Наверное, арбитры станут больше дорожить своим местом, если почувствуют серьёзность последствий.

Бывают грубые ошибки, бывают мелкие. В матче со "Спартаком", конечно, грубейшая. Пытаюсь представить себя на месте Тедеско - не знаю, что бы я сделал в тот момент. Команды вкладывают в подготовку много усилий и нервов. Получается так, что ошибка одного человека может решить судьбу тренера, который всё сделал правильно. И судейскому начальству не стоит всё время оправдывать ошибки. Люди должны понимать, что происходит, иначе можно растерять доверие", - сказал Сёмин.

Напомним, что в первом же туре нового сезона РПЛ произошёл громкий судейский скандал. "Спартак" потерял очки в матче с "Сочи", упустив победу из-за ошибочно назначенного пенальти. После игры владелец московского клуба Леонид Федун пригрозил снять "красно-белых" с чемпионата. В итоге его уговорили этого не делать, а арбитр встречи Василий Казарцев получил жёсткое наказание в виде отстранения от работы на неопределённый срок.

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