Сёмин предположил, что "Локомотив" получит только часть суммы за трансфер Миранчука

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин допускает, что не вся сумма от продажи полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту" дойдёт до клубной казны.

"Наверное, "Локомотив" получит 8 миллионов. Куда пойдут остальные деньги? На это должны ответить руководители клуба", - цитирует Сёмина "Рейтинг букмекеров".

Напомним, что официальная сумма трансфера - 14,5 миллионов евро, а 8 миллионов - это отступные, которые были прописаны в контракте игрока для зарубежных клубов.

Сёмин покинул "Локомотив" в мае, поскольку с ним не продлили контракт. На фоне этого у тренера возник конфликт с руководством "железнодорожников".

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