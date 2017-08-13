Семин: "Претензии ко всем нам есть, потому что мы проиграли"

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Семин: "Претензии ко всем нам есть, потому что мы проиграли"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды от "Тосно" (0:2) в матче шестого тура чемпионата России.

"Претензии ко всем нам есть, потому что мы проиграли. Пропустив этот нелепый рикошет, мы перешли на навал, неправильно играли, ведь у команды "Тосно" много высокорослых игроков, они весь воздух выиграли. Нам нужно было играть через фланги и в пас, как мы умеем. Нужно ли команде усиление? То, что команде нужно усиление, ясно всем невооруженным взглядом", - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".

Стоит отметить, что это поражение стало первым для "Локомотива" в этом сезоне.

Не пропустите: "Локомотив" - "Тосно" - 0:2 (видео). | http://soccernews.ru

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