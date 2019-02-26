Сёмин приглашает Билялетдинова в "Локомотив"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин приглашает известного полузащитника Динияра Билялетдинова на работу в свой клуб.

"Конечно, я хотел бы видеть Билялетдинова в "Локомотиве". В качестве тренера, руководителя, члена футбольного клуба. Потому что такие ребята, как Билялетдинов, они "Локомотив" создавали - они и должны работать. А не немец, который из Канады приезжает", - сказал Сёмин.

33-летний Билялетдинов является воспитанником "Локомотива", за первую команду "железнодорожников" выступал с 2004 по 2009 год.

Последним клубом опытного хавбека был литовский "Тракай", а сейчас он является свободным агентом.

Что касается "немца, который из Канады приезжает", то Сёмин имел в виду бывшего спортивного директора "Локомотива" Эрика Штоффельсхауса, который до назначения работал на посту технического директора федерации футбола канадского города Йорк.

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