Сёмин принял участие в съёмках шоу о фигурном катании

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин засветился на телевидении.

73-летний тренер поучаствовал в съёмках шоу о фигурном катании под названием "Ледниковый период".

"Принял участие в жюри на замечательном проекте первого канала "Ледниковый период". Переживания и эмоции переполняют, когда перед тобой происходит настоящий спектакль на льду! Забываешь, что в паре только один профессионал в фигурном катании высочайшего класса!

Большое спасибо Алексею Ягудину и Алине Загитовой, выдающемуся тренеру Татьяне Анатольевне Тарасовой и Илье Авербуху, Татьяне Навке и Елене Исинбаевой за наслаждение этим очень тяжёлым, но бесконечно великолепным видом спорта! Всех с Новым годом! Всем крепкого здоровья!" - написал Сёмин в своём инстаграме.

Напомним, что Сёмин покинул "Локомотив" в мае в связи с истечением срока контракта и с тех пор остаётся без работы.

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