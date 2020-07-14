Сёмин призвал гендиректора "Локомотива" Кикнадзе уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин написал в инстаграме обращение, адресованное генеральному директору московского клуба Василию Кикнадзе.

"Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика "Локомотива", факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причём сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров.

Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по Вашим словам, предлагались мне за согласие быть почётным главным тренером "Локомотива" семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова", - говорится в публикации Сёмина.

Напомним, что на минувших выходных Кикнадзе во время матча с "Уфой" (1:1) показал средний палец фанатам.

73-летний Сёмин покинул "Локомотив" в мае из-за отказа совета директоров продлевать с ним контракт.

22-летний Самохвалов - воспитанник "железнодорожников". Футболист умер в апреле во время пробежки.

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