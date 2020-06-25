Сёмин призвал уйти в отставку гендиректора "Локомотива" Кикнадзе

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе должен покинуть занимаемый пост.

"Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своём интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы. Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей. "Локомотив" - это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. "Локомотив" - это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!" - написал Сёмин в инстаграме.

58-летний Кикнадзе с 2013 года входит в совет директоров столичного клуба, должность гендиректора занимает с декабря 2018 года.

73-летний Сёмин покинул "Локомотив" в конце мая в связи с истечением срока контракта, который совдир решил не продлевать.

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