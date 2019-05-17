Сёмин продолжит тренировать "Локомотив"

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Сёмин продолжит тренировать "Локомотив"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе сделал важное заявление о будущем главного тренера команды Юрия Сёмина.

"Повлияет ли выполнение задачи на сезон на будущее Сёмина? Вопрос в продолжении его работы с "Локомотивом" никогда и не стоял. Команда на ходу, играет в хороший привлекательный футбол. На трибунах много людей. Идём вперёд, развиваемся", - сказал Кикнадзе.

Стоит отметить, что контракт Сёмина с "Локомотивом" истекает по окончании текущего сезона, но в нём есть опция продления на 12 месяцев.

В 2018 году "железнодорожники" под руководством 72-летнего специалиста выиграли чемпионат России.

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