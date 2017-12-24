Семин прокатился на лыжах вместе с внучкой

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Семин прокатился на лыжах вместе с внучкой
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, находясь в отпуске встал на лыжи. 

"Семь лет не катался на лыжах, начинаю заново. Беру мастер-класс у любимой внучки Марии. Всех с праздником!" - Семин в своем Instagram.

Фото: Семин на горнолыжном курорте.

Напомним, что "Локомотив" под руководством 70-летнего Семина уверенно лидирует в Премьер-лиге после 20 туров.

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