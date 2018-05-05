Сёмин прокомментировал чемпионство "Локомотива"

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Сёмин прокомментировал чемпионство "Локомотива"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился эмоциями после матча с "Зенитом" (1:0).

"Верил ли я в чемпионство? Конечно, верил! Что за вопрос?! Даже когда мы играли вничью или проигрывали. Я всегда верил в футболистов, с которыми работаю. У нас была небольшая группа игроков, 22 человека, но мы прошли это тяжелое соревнование с большим успехом.

Самое важное, что своей игрой и своей душой мы вернули на стадион фанатов. Стадионы полностью заполняются. Болельщики нам верят, а мы верим им. Я очень благодарен компании РЖД, которая нас терпела. И опять они первые!" - приводят слова Сёмина российские СМИ.

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