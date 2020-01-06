Сёмин прокомментировал информацию об интересе "Эспаньола" к Смолову

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможном переходе этой зимой форварда Фёдора Смолова в "Эспаньол".

"Я не могу ничего сказать. Просто я не знаю этой ситуации. Не могу комментировать", - сказал Сёмин.

29-летний Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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