Сёмин прокомментировал информацию об интересе "Эспаньола" к Смолову

Теги локомотив москваэспаньолфедор смоловюрий семин

Сёмин прокомментировал информацию об интересе "Эспаньола" к Смолову

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможном переходе этой зимой форварда Фёдора Смолова в "Эспаньол". 

"Я не могу ничего сказать. Просто я не знаю этой ситуации. Не могу комментировать", - сказал Сёмин.

29-летний Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

Не пропустите: "Локомотив" отреагировал на слухи об уходе Смолова в "Эспаньол". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов