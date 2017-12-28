Семин прокомментировал интерес клубов АПЛ к Кверквелии

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал интерес клубов английской Премьер-Лиги к защитнику своей команды Соломону Кверквелии.

"Я категорически против продажи ведущих игроков в момент, когда сыграна первая часть чемпионата. Что касается конкретно Кверквелии, то, когда мы что-то выиграем, у него будут предложения от более сильных клубов, чем "Лестер" и "Вест Бромвич", - цитирует наставника "железнодорожников" Российская газета.

Напомним, Семин высказался о возможных приобретениях "Локомотива". | soccernews.ru