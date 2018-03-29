Семин прокомментировал конфликт Черчесова и Денисова

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал конфликт наставника сборной России Станислава Черчесова с полузащитником своей команды Игорем Денисовым.

"Мирить Денисова и Черчесова не надо. Игорь - профессионал, который вовремя приходит на тренировки, очень хорошо тренируется и играет. Благодаря таким футболистам команда - на первом месте. А в действия тренера сборной я не имею права вмешиваться. У меня проблем с игроками не бывает", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, игроки "Амкара" и "Локомотива" выйдут на матч РФПЛ в траурных футболках. | soccernews.ru