Семин прокомментировал матч с "Ахматом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победный матч 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (2:0). Об этом сообщает "Матч Премьер".

"Не сказал бы, что мы должны были без сомнений брать три очка. Хотел бы поблагодарить ребят. В каком бы составе мы ни играли, они очень сконцентрированы и бьются на каждый эпизод.

Мы переживем этот этап, когда выходим не в оптимальном составе из-за травм. Выздоровление отдельных игроков будет перед матчем с "Ювентусом". Хорошо, что мы завоевали три очка", - сказал Семин.

"Локомотив" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Ахмата" 12 баллов и 14 строчка.

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