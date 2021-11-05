Семин прокомментировал ничью "Локомотива" с "Галатасараем"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о ничьей "железнодорожников" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с "Галатасараем" (1:1).

"Грустно, что "Локомотив" последний раз побеждал в еврокубках еще когда я был главным тренером команды", – сказал Семин.

Отметим, что после четырех матчей в Лиге Европы "Локомотив" набрал всего два очка и занимает последнее место в группе.

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