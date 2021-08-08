Семин прокомментировал ничью с "Химками"

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Юрий Семин прокомментировал ничью его команды с "Химками" (1:1) в матче третьего тура российской премьер-лиги.

"Хороший первый тайм, в котором мы имели преимущество, хорошо вступали в борьбу после потери мяча. Это было минут 40. Не забили хороший момент, который имел Кенто.

Начало второго тайма провели неправильно, хотя нужно было продолжать давить соперника.

Очень странный пенальти был назначен в наши ворота, игрок уже пробил... Результат, на мой взгляд, закономерный.

Единственное, что мне не понравилось сегодня, – это подключение крайних защитников в атаку", – сказал Семин.

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