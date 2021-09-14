Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Юрий Семин прокомментировал ничью с "Краснодаром" (1:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.

"Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, я бы был доволен. Но после игры – нет. Мы пропустили гол с такими большими ошибками…

Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли. Хотя мы имели значительно больше моментов, чтобы в конце довести матч до победы. Но футбол у нас непредсказуем. Ничья, движение вперед.

Ведя в счете, мы неправильно распоряжаемся преимуществом, не используем свои моменты и оказываем малое давление на чужие ворота. Мы переходим на удержание мяча у себя, что не дает результат", – сказал Семин.

Напомним, что 30-й минуте "Ростов" играл в большинстве после удаления Крыховяка.

Также не пропустите: Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ. | http://soccernews.ru