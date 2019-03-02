Сёмин прокомментировал ничью с "Крыльями Советов"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями после матча 18-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

"Для болельщиков это интересный матч. Было много различных ситуаций, много голов в этом туре. Но для нас, наверное, не самый приятный результат, потому что мы играли дома и настраивались только на победу, а получилась ничья", - сказал Сёмин.

Напомним, что "Локомотив" пропустил первым, затем благодаря дублю Антона Миранчука вышел вперёд, но удержать преимущество не сумел.

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