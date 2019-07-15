Семин прокомментировал ничью с "Рубином"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал матч против "Рубина" (1:1).

"У нас не было тех же эмоций, что и в игре против "Зенита". Мы пытались поднять эмоциональный фон, но ничего не вышло. Нужно вводить видеоповторы и тогда не будет споров касательно пенальти и попаданий в руку. Новички? Я всеми недоволен, ведь мы не победили", - приводит слова Семина сайт клуба.

Напомним, что "Локомотив" начал сезон с победы над "Зенитом" в матче за Суперкубок России (3:2).

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