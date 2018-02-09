Сёмин прокомментировал ничью с "Стремсгодсетом"

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Сёмин прокомментировал ничью с "Стремсгодсетом"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался после товарищеского матча против "Стремсгодсета".

"Практически все футболисты провели по 90 минут. С "Ференцварошем" выйдет другая группа игроков. Потом определимся с состоянием футболистов и составом на первый матч против "Ниццы". Замечания у меня в первую очередь по пропущенным голам. Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся. Я бы даже не назвал это ошибками - скорее, потеря концентрации. В субботу у этой группы футболистов восстановительный день, потом выходной. На следующей неделе команда будет свежее. Из положительного - великолепный мяч забил Фернандеш. Два хороших момента было у Ари и Миранчука, который сыграл все 90 минут после небольшого повреждения. Контрольные матчи проходят на фоне усталости, поэтому важно, что никто не травмировался" - цитирует Сёмина официальный сайт "железнодорожников".
 
Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" – "Стремсгодсет". | http://soccernews.ru

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