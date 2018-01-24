Семин прокомментировал ничью с "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничью своей команды в контрольном матче против китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Полезная игра на фоне тренировочной работы. Два совершенно разных тайма. Качеством игры в первом тайме я доволен, за исключением реализации. Второй тайм был хуже первого, поэтому китайцы забили. Все дело в разной степени подготовки. Чорлуке, Фернандешу и Ари еще нужно набирать форму.

Много вопросов к молодым ребятам. Они должны показывать какие-то качества. Пока этого не происходит. Будем работать. В следующем матче будем играть не по 45 минут, а больше. Обстановка рабочая. Двигаемся дальше", - цитирует наставника "железнодорожников" официальный сайт.

Напомним, сама игра завершилась со счетом 1:1. | soccernews.ru