Семин прокомментировал ничью с "Уфой"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча с "Уфой" (0:0).

"Я думаю, закономерная ничья. "Уфа" не реализовала пенальти, мы не реализовали свои моменты. Хотя в первом тайме забили чистый гол. Пусть арбитры посмотрят повтор.

Я благодарен футболистам, у нас очень сложный график. Во втором тайме мы лучше сыграли в атаке, в первом тайме вообще ничего не получалось" - приводят слова Семина российские СМИ.

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