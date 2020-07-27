Семин прокомментировал отставку Луческу из киевского "Динамо"
Экс-тренер киевского "Динамо" Юрий Семин высказался по поводу отставки Мирча Луческу с поста главного тренера киевлян спустя 4 дня после назначения.
Специалист покинул команду из-за отношения фанатов киевского клуба. Ранее тренер возглавлял донецкий "Шахтер" на протяжении 12 лет.
"Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние", - цитирует Семина Sport24.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13