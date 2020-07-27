Семин прокомментировал отставку Луческу из киевского "Динамо"

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Семин прокомментировал отставку Луческу из киевского "Динамо"

Экс-тренер киевского "Динамо" Юрий Семин высказался по поводу отставки Мирча Луческу с поста главного тренера киевлян спустя 4 дня после назначения.

Специалист покинул команду из-за отношения фанатов киевского клуба. Ранее тренер возглавлял донецкий "Шахтер" на протяжении 12 лет.

"Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние", - цитирует Семина Sport24.

Не пропустите: Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения| http://soccernews.ru
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