Семин прокомментировал отставку Юрана их "Химок"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера "Химок".
Напомним, об отставке специалиста стало известно сегодня, 1 августа. Под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).
"Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить - уволят. Даже если есть результат.
"Химки" прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много.
Игроки - молодцы, поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу.
Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко", - передает слова специалиста "Чемпионат".
Читайте также: "Химки" уволили главного тренера Юрана. | http://soccernews.ru
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