Семин прокомментировал отставку Юрана их "Химок"

Теги локомотив москваюрий семинхимки

Семин прокомментировал отставку Юрана их "Химок"

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера "Химок".

Напомним, об отставке специалиста стало известно сегодня, 1 августа. Под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

"Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить - уволят. Даже если есть результат.

"Химки" прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много.

Игроки - молодцы, поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу.

Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко", - передает слова специалиста "Чемпионат".

Читайте также: "Химки" уволили главного тренера Юрана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга

"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов