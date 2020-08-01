Семин прокомментировал отставку Юрана их "Химок"

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера "Химок".

Напомним, об отставке специалиста стало известно сегодня, 1 августа. Под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

"Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить - уволят. Даже если есть результат.

"Химки" прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много.

Игроки - молодцы, поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу.

Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко", - передает слова специалиста "Чемпионат".

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