Семин прокомментировал переход Иосифова в "Вильярреал"

Фото: инстаграм Иосифова/Автор неизвестен

Экс-тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин высказался о переходе Никиты Иосифова в "Вильярреал".

"Переход Никиты Иосифова в "Вильярреал" – немножко странная история.

Игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а игрок, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент. Это недостаток именно нашей футбольной системы. Такого быть не должно, на мой взгляд.

Безусловно, Никита обладает серьезным талантом: он быстрый, смекалистый, очень способный парень. Дай бог, чтобы все у него получилось в Испании. Однако, с другой стороны, что такое 20 лет? В этом возрасте уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую.

В 20 лет некоторые футболисты играют ведущие роли на чемпионате мира в сборных Испании, Англии и так далее. Так что он уже немолодой, ему, наверное, правильнее было перейти в основную команду послабее, а не во вторую команду "Вильярреала" и играть в третьем дивизионе Испании.

В любом случае пожелаю ему хорошо себя там проявить и чтобы он побыстрее перешел в основную команду – все задатки для этого у него есть", – сказал Семин.

Напомним, что 20-летний российский хавбек подписал контракт с "Вильярреалом" на пять лет и в первое время будет выступть за вторую команду клуба.

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