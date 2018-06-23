Сёмин прокомментировал переход Жемалетдинова в "Локомотив"

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Сёмин прокомментировал переход Жемалетдинова в "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу перехода форварда Рифата Жемалетдинова в московский клуб.

"Рад, что Рифат присоединился к нашему клубу. Очень хочется, чтобы он заиграл у нас так, как остальные наши воспитанники: братья Миранчуки, Баринов, Лысов. Уверен, что у Рифата всё получится - есть талант. Надеюсь, что он будет прилежно трудиться - тогда из него получится очень хороший игрок. Адаптация? Игроков он знает. Главное для него - больше работать и быть активным на тренировках" - цитирует Сёмина официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что "Локомотив" купил 21-летнего Жемалетдинова у "Рубина" за 1,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru

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