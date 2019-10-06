Семин прокомментировал победный матч с тульским "Арсеналом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает о победном матче с тульским "Арсеналом" (2:1) в рамках 12-го тура чемпионата России. Об этом сообщает Sport24.

"Уходим на перерыв с хорошим настроением. Сейчас нужно залечить раны, которых очень много. Подлечить игроков, кому-то дать отдых. И вперед.

Что касается матча, то он, как обычно, получился сложным. Хорошо, что победили", - сказал Семин.

"Локомотив" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов. У "Арсенала" 14 очков и 7 позиция.

22 октября "железнодорожники" в рамках 3-го тура Лиги Чемпионов сыграет с "Ювентусом". Начало игры - в 22:00 (мск).

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