Семин прокомментировал победу "Локомотива" в матче с "Ростовом"

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Семин прокомментировал победу "Локомотива" в матче с "Ростовом"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился эмоциями после победы московского клуба над "Ростовом" (3:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

"Мы хорошо убегали в ответные атаки, было большое преимущество в контратакующих действиях, и мы его использовали. Рад за ребят, отблагодарили наших болельщиков за терпение. Сегодня мы впервые поднялись на второе место – это очень важно. Игроки блестяще выглядели, хотя состав у нас все-таки ограниченный, людей в целом не хватало сегодня. Поэтому какие-то моменты у "Ростова" возникали", - сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Следующий матч "железнодорожники" проведут 21 марта на своем поле с "Оренбургом".

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