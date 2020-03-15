Семин прокомментировал победу "Локомотива" в матче с "Ростовом"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился эмоциями после победы московского клуба над "Ростовом" (3:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

"Мы хорошо убегали в ответные атаки, было большое преимущество в контратакующих действиях, и мы его использовали. Рад за ребят, отблагодарили наших болельщиков за терпение. Сегодня мы впервые поднялись на второе место – это очень важно. Игроки блестяще выглядели, хотя состав у нас все-таки ограниченный, людей в целом не хватало сегодня. Поэтому какие-то моменты у "Ростова" возникали", - сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Следующий матч "железнодорожники" проведут 21 марта на своем поле с "Оренбургом".

Не пропустите: Журналист Карпов раскрыл детали несостоявшегося трансфера Чалова в "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru