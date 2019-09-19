Семин прокомментировал победу над "Байером"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал комментарии после победного матча против "Байера" (2:1).

"Во многом мы выиграли благодаря тому, что хорошо играли без мяча. Хочется похвалить игроков, сегодня они были великолепны. Какая была установка? Забивать и проводить быстрые атаки.

"Байер" владел инициативой благодаря владению мячом, однако мы отлично сыграли в защите, не считая момента с пропущенным голом", - заявил Семин.

После 1-го тура "железнодорожники" возглавили группу. В другом матче "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом".

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