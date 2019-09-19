Семин прокомментировал победу над "Байером"

Теги локомотив москвабайер леверкузенюрий семин

Семин прокомментировал победу над "Байером"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал комментарии после победного матча против "Байера" (2:1).

"Во многом мы выиграли благодаря тому, что хорошо играли без мяча. Хочется похвалить игроков, сегодня они были великолепны. Какая была установка? Забивать и проводить быстрые атаки.

"Байер" владел инициативой благодаря владению мячом, однако мы отлично сыграли в защите, не считая момента с пропущенным голом", - заявил Семин.

После 1-го тура "железнодорожники" возглавили группу. В другом матче "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом".

Читайте также: "Локомотив" добыл выездную победу над "Байером", "Атлетико" вырвал ничью в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер", "Аталанта" проиграла "Динамо Загреб"

"Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер", "Аталанта" проиграла "Динамо Загреб"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов