Сёмин прокомментировал победу над "Краснодаром"

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Сёмин прокомментировал победу над "Краснодаром"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился эмоциями после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Хорошая игра, причём очень дисциплинированная. Сегодня была настоящая команда, которая боролась в этот день за первое место. Мы ещё не были в роли, в которой оказались сейчас. Поэтому сложно оценить это. Сегодня такой момент - для нас очень важный - я в очередной раз увидел, что у нас есть команда из игроков, которые готовы выполнять задания, много работать и проявлять свои индивидуальные качества. Я говорил, что лучший матч был с "Динамо". Нет, такой был сегодня" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Краснодар". | http://soccernews.ru

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