Сёмин прокомментировал победу над "Рубином"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о крупной победе над "Рубином" в матче 28-го тура чемпионата России.
"Всё хорошо, конечно. Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль в дальнейшем. Потому что "Рубину" нужно было атаковать, что они и хотели делать. Нам было полегче играть, потому что было много простора. Хороший матч провели. Наверное, в какой-то мере реабилитировали себя после "Арсенала". Сыграли очень хорошо, был баланс атакующей игры и оборонительной", - сказал Сёмин.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе столичной команды 52 очка.
В двух последних турах чемпионата "железнодорожники" сыграют с "Уралом" и "Уфой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|27
|47
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19