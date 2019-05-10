Сёмин прокомментировал победу над "Рубином"

Теги юрий семинлокомотив москварубин

Сёмин прокомментировал победу над "Рубином"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о крупной победе над "Рубином" в матче 28-го тура чемпионата России.

"Всё хорошо, конечно. Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль в дальнейшем. Потому что "Рубину" нужно было атаковать, что они и хотели делать. Нам было полегче играть, потому что было много простора. Хороший матч провели. Наверное, в какой-то мере реабилитировали себя после "Арсенала". Сыграли очень хорошо, был баланс атакующей игры и оборонительной", - сказал Сёмин.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе столичной команды 52 очка.

В двух последних турах чемпионата "железнодорожники" сыграют с "Уралом" и "Уфой".

Не пропустите: "Локомотив" и "Динамо" хотят купить экс-игрока "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" объявил о продлении контракта с Давидом Луизом

"Челси" объявил о продлении контракта с Давидом Луизом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 27 47
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
6 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
7 Ростов Ростов 28 38
8 Оренбург Оренбург 28 37
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов