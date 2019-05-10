Сёмин прокомментировал победу над "Рубином"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о крупной победе над "Рубином" в матче 28-го тура чемпионата России.

"Всё хорошо, конечно. Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль в дальнейшем. Потому что "Рубину" нужно было атаковать, что они и хотели делать. Нам было полегче играть, потому что было много простора. Хороший матч провели. Наверное, в какой-то мере реабилитировали себя после "Арсенала". Сыграли очень хорошо, был баланс атакующей игры и оборонительной", - сказал Сёмин.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе столичной команды 52 очка.

В двух последних турах чемпионата "железнодорожники" сыграют с "Уралом" и "Уфой".

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